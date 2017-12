Alle Schlagzeilen

Getöteter Zeitungsbote: Fahrer fuhr unter Alkoholeinfluss

Ebeleben (dpa/th) - Bei dem tragischen Verkehrsunfall mit einem getöteten Zeitungsboten in Ebeleben (Kyffhäuserkreis) war Alkohol im Spiel. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 19 Jahre alte Unfallfahrer hatte am Samstagmorgen in der Dunkelheit den am Straßenrand geparkten Wagen des Zeitungszustellers zwar noch ausweichen wollen. Doch der 62 Jahre alte Bote wurde erfasst und starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen an und zogen seinen Führerschein ein. Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die am Sonntag veröffentlichten Details belegen, wie leichtsinnig der 19-Jährige und seine Begleiter unterwegs waren. Im dem Unfallauto des Fahrers befanden sich noch weitere sechs Insassen - neben dem Beifahrer vier Personen auf dem Rücksitz und eine im Kofferraum. Von den Insassen wurden zwei 20 Jahre alte Männer und zwei Frauen im Alter von 18 leicht verletzt. Sie konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Bei dem gescheiterten Ausweichmanöver hatte sich der Wagen des 19-Jährigen überschlagen und war dann auf dem Dach liegend zu Stehen gekommen.

Die Polizei gab den Sachschaden mit 20 500 Euro an. Die Straße blieb an der Unfallstelle drei Stunden voll gesperrt.

Ein Notarztwagen im Einsatz. Foto: Stephan Jansen/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH