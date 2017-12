Alle Schlagzeilen

Polizei sucht nach vermisster Frau aus Alperstedt

Alperstedt (dpa/th) - Die Polizei sucht nach einer 79 Frau alten Frau aus Alperstedt (Landkreis Sömmerda), die an Demenz leidet und seit Freitagabend vermisst wird. Bis Heiligabend blieb die Suche nach ihr erfolglos, teilte die Landespolizeidirektion in Erfurt am Sonntag auf Anfrage mit. Die Polizei hatte neben Beamten auch einen Hubschrauber und Suchhunde im Einsatz. Selbst umliegende Seen waren überprüft worden. Bislang gebe es keine Anhaltspunkte für den Verbleib der Frau, hieß es.

Quelle: dpa-infocom GmbH