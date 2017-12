Alle Schlagzeilen

Thüringen: Arbeitslosigkeit sinkt überdurchschnittlich

Halle/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wird die Arbeitslosenquote 2018 stärker sinken als im Durchschnitt in Deutschland. «Wir rechnen mit einem Rückgang um etwa 3,4 Prozent, bundesweit gehen wir von einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um 2,4 Prozent aus», sagte der Chef der Landesarbeitsagentur Kay Senius in Halle. Hauptursache sei die Demografie. Die gute Lage der Wirtschaft, verbunden mit der steigenden Nachfrage nach gut ausgebildetem Personal, beflügelten den weitere Abbau der Erwerbslosigkeit. Senius zufolge nimmt das Thema Fachkräftesicherung immer mehr an Bedeutung zu. Ohne Zuwanderung werde das Land den Bedarf an Arbeitskräften nicht decken können.

Das Logo der Arbeitsagentur am Eingang zu einem Jobcenter. Foto: Stefan Sauer/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH