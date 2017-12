Alle Schlagzeilen

Feuerwerksverbote zu Silvester in mehreren Städten

Weimar (dpa/th) - Zum Schutz vor Bränden verbieten mehrere Thüringer Städte in bestimmten Gebieten das Feuerwerk in der Silvesternacht. Verbotsverfügungen gelten für die historischen Altstädte von Weimar, Bad Langensalza, Schleusingen und Rudolstadt, wie das Landesamt für Verbraucherschutz am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Auch rings um Schloss und Park Friedenstein in Gotha sind Raketen, Batterien und Knallkörper tabu. In Weimar etwa betrifft das Verbot die Touristenmeile zwischen Theaterplatz und Stadtschloss. Dazu gehört auch die nach einem Großbrand im September 2004 wieder aufgebaute Herzogin Anna Amalia Bibliothek. In zahlreichen Geschäften begann am Donnerstag der Verkauf von Feuerwerkskörpern.

