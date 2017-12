Alle Schlagzeilen

Unbekannter überfällt Matratzengeschäft

Gotha (dpa/th) - Ein Unbekannter hat zwei Mitarbeiterinnen eines Geschäfts für Matratzen und Kleinmöbel ausgeraubt. Der Mann betrat am Freitagabend mit einem pistolenähnlichen Gegenstand den Laden, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Dort bedrohte er zwei Mitarbeiterinnen und forderte die Tageseinnahmen von ihnen. Die Frauen händigten ihm das Geld in unbekannter Höhe aus. Anschließend verschwand der Mann. Er trug dunkle Kleidung und verdeckte sein Gesicht mit einem Tuch. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannter überfällt Matratzengeschäft. Foto: Friso Gentsch/Archiv

