Betrunkene will eigene Tür mit Spitzhacke öffnen

Gotha (dpa) - Spitzhacke statt Schlüssel: Eine betrunkene Frau hat auf unkonventionelle Art ihre eigene Wohnung in Gotha öffnen wollen. Ein Zeuge beobachtete am Freitagabend, wie die Frau mit einer Spitzhacke eine Tür aufbrach und alarmierte die Polizei. Die 53-Jährige war aber keine Einbrecherin, sondern die Mieterin selbst, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die Frau hatte sich ausgesperrt. Die Polizei stoppte die Aktion und öffnete mit Hilfe der Feuerwehr die Tür. Ein Atemalkoholtest bei der Mieterin ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Die 53-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung der Mietwohnung verantworten.

Quelle: dpa-infocom GmbH