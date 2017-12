Alle Schlagzeilen

Online-Ausschreibungen der Verwaltungen stark gestiegen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Verwaltungen nutzen immer häufiger die Online-Plattform des Landes zur Ausschreibung öffentlicher Aufträge. In diesem Jahr sind es bereits 1548 Ausschreibungen gewesen, die elektronisch veröffentlicht wurden, wie das zuständige Finanzministerium auf Anfrage mitteilte. 2016 waren es 1370 und vor fünf Jahren weniger als 900 elektronische Ausschreibungen. Vor allem die Verwaltungen der Kommunen würden den für sie kostenlosen Service des Landes stärker nutzen, erklärte Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert.

In diesem Jahr seien es 45 kommunale Stellen gewesen, die fast 250 Ausschreibungen über diesem Weg bekannt machten. Das sei ermutigend für den weiteren Ausbau von IT-Angeboten in der Landes- und Kommunalverwaltung. Ziel sei ein elektronischer Zugang für Bürger und Unternehmen zur Verwaltung, so Schubert.

Der Thüringer Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert (SPD). Foto: Martin Schutt/Archiv

