Oettinger Rockets: Zweiter Heimsieg in der Bundesliga

Erfurt (dpa) - Die Oettinger Rockets haben den zweiten Sieg vor heimischer Kulisse in der Basketball-Bundesliga erzielt. Das Team von Trainer Ivan Pavić setzte sich am Samstag in Erfurt mit 74:63 (27:26) gegen die BG Göttingen durch. Vier Tage vorher hatte der Aufsteiger aus Thüringen mit dem 85:77 gegen s.Oliver Würzburg den ersten Heimsieg in dieser Saison geschafft.

In der Tabelle zogen die Rockets an den punktgleichen Göttingern (8:24) vorbei auf den 15. Platz. Für die Gäste war es die sechste Niederlage in Serie. Erfolgreichster Akteur in einer spannenden Partie bei den Gastgebern vor 2811 Zuschauern war Center Sasa Lesic mit 21 Punkten.

Quelle: dpa-infocom GmbH