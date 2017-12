Alle Schlagzeilen

Mehrere Verletzte nach Streit zwischen Paar

Pößneck (dpa/th) - Bei einem Streit zwischen einer 22 Jahre alten Frau und deren 23-jährigen Lebensgefährten hat es in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) gleich mehrere Verletzte gegeben. Zunächst sei das Paar am Samstag in der Wohnung einer Bekannten aneinander geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als der 26 Jahre alte Lebensgefährte der Wohnungsinhaberin dazwischen ging, versetzte der 23-Jährige ihm einen Schlag ins Gesicht. Dabei zog sich der 26-Jährige einen Nasenbeinbruch zu. Einem 64-Jährigen, der wegen des Lärms aus einer im darüberliegenden Stockwerk gelegenen Wohnung kam, versetzte der 23-Jährige einen Schlag gegen den Kopf. Er schlug auch die 27 Jahre alte Wohnungsinhaberin.

Quelle: dpa-infocom GmbH